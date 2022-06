De nouvelles fonctionnalités pour le contrôleur de climatisation V3+ compatible HomeKit de Tado°

dans les prochaines semaines

considérablement réduites

notre contrôle intelligent de la climatisation est conçu pour améliorer votre confort à la maison tout en économisant de l'énergie, ce qui est particulièrement important en ces temps d'augmentation massive des prix de l'utilisation de l'énergie. Avec les nouvelles fonctionnalités, nous avons facilité la tâche des ménages pour qu'ils ne refroidissent que si c'est nécessaire et réduisent leur consommation d'énergie.

ce qui étend la compatibilité du système V3+ à plus de 500 marques. En sus, Tado° déploieraq]en moins de 5 minutes. Les étapes d'installation ont étéet un algorithme de correspondance amélioré a été introduit pour trouver le modèle plus rapidement. L'application dédiée guidera l’utilisateur à travers un processus d'installation simplifiée et plus rapide., comme les températures en mode automatique, un froid sec ou par ventilation, différents niveaux de ventilation ou plusieurs réglages d’oscillation. Les utilisateurs peuvent, par exemple, mettre leur climatiseur en mode ventilateur silencieux ou choisir un mode d'oscillation vertical ou horizontal. Selon Christian Deilmann, cofondateur de Tado°,