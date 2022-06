Un switch 4 boutons à cadran rotatif et une lampe sur batterie chez Philips Hue

Sunrise

Parmi les nombreuses nouveautés, Philips proposera le Hue Tap Dial Switch, un interrupteur connecté comportant(trois pièces ou zones distinctes maximum)(plus vous tournez le cadran rapidement, plus vos lumières connectées s'atténuent ou s'éclairent rapidement). Le périphérique pourra être mis à profit en tant que télécommande mobile, ou être fixé à une surface métallique grâce à la présence d'un aimant au dos de l'appareil.Autre nouveauté intéressante, la lampe à poser portable Philips Hue Go conçue pour être utilisée en intérieur comme en extérieur et dotée d'une batterie offrant(parfait pour éclairer une soirée dans un endroit dépourvu de prise électrique). Cette nouvelle version de la Hue Go (l'ancienne génération prend la forme d'une demi-sphère et est actuellement en promotion à 74 euros ) dispose d'une poignée en silicone pour faciliter le transport et est livrée avec un socle de chargement.La firme proposera également un nouveau modepassant d'une couleur bleue à une lumière orange et douce, pour simuler le lever du soleil à l'horizon. Disponible sous la forme d'un scénario au sein des l'application, le modepourra être lancé afin de réveiller en douceur l'utilisateur.