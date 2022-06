Face aux ventes décevantes, Meta va arrêter de vendre ses Portal au grand public

Selon les sources de nos confrères de The Information et de Variety et serait largement insuffisant du point de vue des investisseurs pour justifier le maintien de cette gamme. La réputation de la firme, son appétit pour les données utilisateur et le scandale Cambridge Analytica semblent avoir été un frein au succès commercial des Portal, bien que Facebook/Meta ait martelé que les appels étaient chiffrés et que les caméras et micros pouvaient être totalement désactivés (un cache en plastique était fourni pour les plus méfiants).Meta devrait donc écouler les stocks restant (et continuer d'offrir une assistance aux clients existants). Pour rappel, les Portal sont des écrans (actuellement en 10 et 14 pouces, le Portal TV se connectant aux téléviseurs) destinés principalement aux appels vidéos. Commandés à la voix, les appareils permettent de communiquer avec vos contacts via Messenger, WhatsApp ou Zoom. Les périphériques sont capables de filtrer le bruit ambiant pour mettre en avant les voix des interlocuteurs, et de suivre les déplacements de la personne filmée. Le Portal à 79€ au lieu de 168,99€