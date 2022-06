ARVR : les Apple Glasses n'arriveraient pas avant fin 2024

deuxième génération

difficile d'imaginer quel type d'expérience innovante le passage entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle peut offrir

Mais cela n'empêche pas certains de revenir sur le sujet. Selon, analyste de, il faudrait (enfin beaucoup plus) pour les Apple Glasses.Apparemment, il se tourne du côté des fournisseurs pour affirmer cela,serait d'ailleurs pressenti pour être un des principaux au vu de ses. Evidemment, toutes ne concerneraient pas le casque, le sous-traitant fournissant notamment des composants pour l' Apple Watch (Series 8) et l'iPhone (14).Pour rappel, contrairement au casque AR/VR, les lunettes seraient de conception différente et fortement dépendantes de l' iPhone à l'image de la première Apple Watch d'après Ming-Chi Kuo. Elles seraient plus légères (moins robustes par conséquent) que le casque.D'ailleurs, plutôt introspectif. Il estime. Mais pour lui, Apple saura très certainement utiliser ce point !