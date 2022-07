Free arrête le support de Homebridge sans crier gare

Notre lecteur Kalas89 (qui remporte un mois d'abonnement VIP) nous souffle que(sans prévenir les utilisateurs) depuis quelques semaines(détecteurs d'ouvertures, de mouvements et caméra de sécurité). L'application adéquate serait aux abonnés absents et la dernière mise à jour de la Freebox rendrait l'application Homebridge inopérante. Peut-être que Free se prépare à l'arrivée de Matter, mais un brin de communication n'aurait pas fait de mal sur ce point. N'hésitez pas à nous faire part de vos mésaventures et éventuelles solutions dans les commentaires.