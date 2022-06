EcoFlow : des batteries modulaires jusqu'à 15kWh pour vans et habitations

En associant les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits aux panneaux solaires, les clients peuvent atteindre une puissance solaire maximale de 4 800 W, ce qui permet de charger complètement une capacité de 15 KWh en 3 heures environ, et de bénéficier d'un mode de vie durable hors réseau.

Smart Distribution Panel

Les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits se déclinent en trois formules différentes pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Avec le kit « Get Set », les utilisateurs peuvent couvrir leurs besoins énergétiques de base à l'aide de l'EcoFlow Power Hub et des batteries LFP. Pour aller plus loin, le kit « Premium » ajoute le panneau de distribution intelligent AC/DC Smart Distribution Panel pour permettre aux utilisateurs de contrôler leur consommation d'énergie au niveau des circuits. Enfin, pour une expérience utilisateur optimale et des besoins en énergie plus importants, le kit « Ultimate » fournit tous les modules susmentionnés accompagnés de la console Power Kit et du générateur intelligent EcoFlow Smart Generator.



Chacun des trois kits est livré avec cinq faisceaux de différentes capacités allant de 2 à 15 kWh, soit 15 faisceaux au total. Les clients peuvent également choisir le faisceau qui correspond le mieux à leurs besoins en énergie à l'aide de la calculatrice de puissance EcoFlow, qui sera disponible en ligne sur les sites Web d'EcoFlow le 5 juillet.

En effet,(on y trouve même des ports USB C puissants) et surtout, une capacité de charge très rapide. Bref, il s'agit d'une solution idéale en mobilité, pour alimenter aussi bien un van qu'une petite habitation ou encore, histoire de la restituer durant les pics de consommation ou lorsque les panneaux sont inefficaces.EcoFlow présente aujourd'hui ses EcoFlow Power Kits, des systèmes modulaires adaptables à toute situation. Ils se composent de deux modules de base : le, et les. En fonction des besoins réels en énergie, le EcoFlow Power Hub peut, permettant aux utilisateurs d'alimenter un camping-car pendant 18 heures et une maison hors réseau pendant 11 à 14 heures sans utiliser aucune source d'entrée. A noter que ces kits d'alimentation utilisent un système unique de 48 V contrairement aux systèmes traditionnels en 12 V.Il est même possiblePour plus de contrôle, les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits peuvent être complétés par le panneau de distribution intelligent AC/DCqui permet de connecter jusqu'àet il est conseillé de faire poser l'ensemble par un professionnel ou un utilisateur expérimenté.