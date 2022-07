Les points d'accès Thread (dont l'Apple TV et le HomePod mini) se préparent à l'arrivée de Matter

Le protocole Thread s'offre une mise à jour en version 1.3.0 afin de préparer le terrain pour l'arrivée de Matter, prévue pour la fin de l'année. Ainsi, si les Apple TV 4K Hub Max , routeurs Nest Wi-Fi Mesh, routeurs eero Wi-Fi 6 et cerptains produits Nanoleaf peuvent d'ores et déjà agir comme point d'accès Thread, chacun crée son propre réseau Thread de son côté. Désormais (enfin lorsque Thread 1.3.0 aura été déployé sur chaque appareil, ce qui dépend du constructeur),(ce qui est le but de l'interopérabilité prônée par Matter).Pour rappel, le protocole sans fil basse consommation Thread fait partie du standard Project Connected Home over IP, ou CHIP, désormais nommé Matter, élaboré par (entre autres) Apple, Amazon, Google et Zigbee Alliance. Ce protocole est censé permettre à chaque appareil compatible Thread d'endosser le rôle de répéteur, ce qui aura pour conséquence de pouvoir connecter un appareil qui serait éloigné du pont, mais assez proche d'un autre périphérique Thread.. Derrière ce retard, Tobin Richardson (CEO de la Connectivity Standards Alliance) met en avant notamment la résurgence de la pandémie de COVID-19, l'ajout de nombreuses nouvelles entreprises (dont Sonos très récemment) et le défi de fournir des outils de développement logiciel de haute qualité dans le cadre de la spécification.