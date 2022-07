Amazon compte sur Matter pour étendre les possibilités d'Alexa

intelligence ambiante

un environnement dans lequel vos appareils sont reliés par l'intelligence artificielle afin qu'ils puissent offrir bien plus ensemble que n'importe quel appareil seul.

Frustration Free Setup

Ambient Home

qu'il y ait un avenir pour la maison intelligente si les différents acteurs de l'industrie ne travaillent pas ensemble.

Selon Marja Koopmans, chapeautant le division Alexa et qui s'est confiée au micro de nos confrères de The Verge . Par ces termes, Marja Koopmans entendMatter devrait permettre d'ajouter un appareil au sein de tous les écosystèmes simplement et ce dernier pourra ensuite être contrôlé par n'importe quel contrôleur compatible Matter (par exemple une enceinte Echo ou un HomePod mini ), ce qui permettra de choisir le plus efficace, sans devoir tout reconfigurer au sein d'un nouvel écosystème (bien entendu, chaque acteur entend se démarquer sur ce point).(vous le voyez à l'œuvre lorsque vous configurez un périphérique, par exemple une ampoule Hue, et qu'Alexa vous informe via une notification que l'appareil est disponible via Alexa sans que vous ayez eu à lancer l'application).qui devraient permettre aux fabricants tiers de mieux tirer parti d'Alexa (afin de créer des expériences plus complexes, comme pars exemple éteindre les lumières, baisser le chauffage et fermer la porte lorsque l'utilisateur quitte le domicile, sans que ce dernier n'ait besoin de signaler son départ, et ainsi permettre à Alexa de se démarquer des autres plateformes).(ce qui risque de nous offrir quelques moments cocasses, mais il sera bien évidemment possible de reprendre la main).Marja Koopmans ajoute que Matter a été pensé pour fonctionner avec les appareils existants, et que du côté d'Amazon,De plus, Matter devrait permettre, selon la dirigeante de la division Alexa, d'offrir une meilleure réactivité (par exemple pour éteindre/allumer un éclairage) et. Chaque groupe d'éléments (comme les lampes d'une pièce) n'aura besoin d'être configuré qu'une seule fois, et se retrouvera ensuite dans l'ensemble des écosystèmes. Marja Koopmans conclue en indiquant qu'elle ne croit pas