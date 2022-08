La France augmente l'aide à l'achat d'un vélo électrique (conditions)

Montant de la prime :



• jusqu’à 400€ si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 6 300€

• jusqu’à 400€ si vous êtes en situation de handicap

• 300€ si votre revenu fiscal de référence est compris entre 6 300€ et 13 489€

- il doit s'agir d'un vélo neuf uniquement

- il ne doit pas avoir une batterie au plomb

- il doit s'agir d'un cycle à pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 du code de la route (cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler)

- il doit être conservé pendant une durée minimale (et ne pas être cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition).

Mais attention toutefois, tous les vélos électriques ne sont pas concernés et il convient de respecter certaines conditions ! Pour en bénéficier, il faudra déposer sa demande sur le site primealaconverstion.gouv.fr dans les six mois suivant la date de facturation du vélo.pour l’achat d’un vélo cargo, d’un vélo pliant, d’un vélo adapté à une personne en situation de handicap ou d’une remorque électrique pour vélo. Cette aide est ouverte aux particuliers mais également personnes morales établies en France et aux administrations de l’État.est également éligible au bonus écologique pour les particuliers ayant un revenu fiscal de référence par part égal ou inférieur à 6 300 € et pour les personnes en situation de handicap.Pour rappel, les conditions d’attribution de l’aide de l’État sont fixées par l'article D251-2 du code de l’énergie modifié par le décret n°2022-1151 du 12 août 2022. Le vélo doit également présenter certainespour être éligible.Mais la liste ne s'arrête pas là. Une personne physique ne peut bénéficier du bonus écologique qu'une seule fois (un seul vélo par personne donc). L'aide bonus écologique estavecainsi qu'avec d'autres aides des collectivités territoriales, le cas échéant. Enfin, au cours de cette période, il n’est