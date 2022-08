Aspirateurs autonomes : iRobot Roomba en promo (-20%), dès 229€

toute la maison sans effort. Amazon propose ce matin jusqu'à 20% de réduction, ce qui donne le Roomba e6192 (-20%) à 229€ . Il est livré avec 2 brosses en caoutchouc multisurfaces, il détecte la poussière, navigue entre les meubles et offre même un contrôle vocal à distance avec Google ou Alexa., spécialisée dans le poil d'animaux, avec son système de nettoyage en trois étapes équipé de deux extracteurs en caoutchouc multisurfaces qui s’adaptent à différents types de sol et Amazon le propose à 429,99€ , soit une centaine d'euros d'économie. Tous sont en stock et livrables rapidement.