De nouveaux HomePod / mini, une AppleTV/FaceTime et un Mac mini M2/Pro dans les tuyaux

super-impressionnantes

. Il faut dire qu'il avait déjà prédit une longue liste de sorties, qui s'est révélée exacte pour le moment.(sorti en octobre 2020). Mais le journaliste tempère immédiatement les ardeurs imaginatives de certains, en précisant que les modifications ne seraient paspour les utilisateurs. La petite enceinte pourrait être dotée d'une puce S8 mise à jour et éventuellement un nouvel écran multi-touch.A cela,. Mais Cupertino serait toujours en train de travailler sur un nouveau projet , undont la rumeur s'est déjà emparée : une sorte de HomePod avec un haut-parleur, des fonctions de l'Apple TV et une caméra FaceTime.Enfin,En effet, le modèle actuel n'est pas passé au M2 contrairement au MacBook Air 13" et au MacBook Pro 13" dont les versions M1 ont pourtant été lancées ensemble. Mais il s'agirait d'une simple actualisation sans refonte majeure...