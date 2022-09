Le premier casque AR d'Apple pourrait bien s'appeler "Apple Reality Pro"

N301

N602

N421

Apple Reality Pro

Reality Pro

Reality Processor

Reality Pro

Reality One

La firme travaillerait sur au moins trois casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle, sous les noms de codeet(enfin d'après Mark Gurman de). Celui-ci devrait concurrencer le, que Meta envisage de sortir prochainement (octobre ?). Le N602 pourrait être basé sur le N301, et être proposé à un prix inférieur. Le N421 serait les lunettes de réalité augmentée qui arriveraient un peu plus tard.). D'après les dernières spéculations / analyses, Apple devrait dévoiler son premier casque début 2023. Ce casque de réalité augmentée devrait bénéficier de deux processeurs, de quinze modules optiques, de deux écrans micro OLED 4K, du Wi-Fi 6E, ainsi que de son propre App Store . Ultra premium, cet accessoire pourrait bien atteindre la barre des 3 000 dollars...