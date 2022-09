Que pensez-vous de cette mystérieuse jeune femme qui apparaît pendant la keynote ?

film d'hier soir

Far Out

One more thing

Alors qu'en pensez-vous ? Who’s that girl, comme dirait Madonna ? Tout est permis (ou presque) ! Nous remercions les lecteurs qui ont décortiqué la vidéo à la recherche du moindre indice !

Apparemment plusieurs lecteurs ont fait de même pour lela keynoteEn effet, cette dernière cache un petità la fin (là nous vous invitons à regarder la vidéo : ici à exactement 1:34:09 du début ou 51 secondes de la fin). En effet, pendant quelques secondes, on aperçoitdans une tenue bleu-vert qui attend son métro. Cette dernière semble vivante, pourtantMais -plus insidieuse-. Dans une vue transversale cette fois-ci, on trouve Mary-Ann Rau () vêtue d'une très sympathique combinaison jaune flashy. Cette dernière se trouve dans une rame de métro, et -après quelques arrêts sur images et un travelling sur la droite- on remarque la silhouette de la jeune femme en bleu qui tient son iPhone (on voit seulement son épaule dans l'autre scène) puis la mystérieuse jeune femme rousse !Alors tous les paris sont ouverts,(l'effet glitch de la dernière scène y est pour beaucoup). D'autres penchent pour unsur Apple TV+ . Car les fans sont formels : il s’agit pour eux de Britt Lower, l'actrice de la série, et possiblement d’un teasing sur la prochaine saison avec cette firme aux moyens peu orthodoxes.