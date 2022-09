L'App Home Widget s'améliore et s'adapte à iOS 16

La dernière mouture d'iOS n'est pas encore déployée que la mise à jour d' Home Widget pour HomeKit est déjà disponible. Après la possibilité de faire varier la couleur des éclairages connectés, de consulter l'autonomie restante des périphériques sur batterie, la gestion des capteurs de température et la prise en charge des caméras compatibles HomeKit avec la possibilité de consulter le flux en direct (avec gestion de l'audio) depuis un widget apparus avec la dernière mise à jour,un tout nouveau jeu d'icônes provenant de la nouvelle application Maison et des icônes dynamiques (icônes ouvert/fermé selon l'état de l'appareil). Il sera ainsi possible de déclencher une scène ou allumer/éteindre n'importe quel appareil et surveiller vos capteurs directement depuis l'écran de verrouillage, et aller plus loin qu'avec les Widgets natifs actuellement fourni par Apple. Comme d'habitude, cette version comprend également quelques correctifs et de nombreuses améliorations.Le programme nécessite 68,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 14.3 minimum, ou un Mac M1 sous macOS 12.0. L'application propose de choisir entre des abonnements mensuels et annuels via des achats intégrés à 0,49 et 3,99 euros, ou une licence à vie à 8,99 euros.