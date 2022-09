Eufy propose une nouvelle HomeBase au stockage extensible et des caméras 4K

Une nouvelle HomeBase

HomeBase 3 et eufyCam 3

BionicMind

De nouvelles caméras 4K

HomeBase 3 et eufyCam 3C

La nouvelle HomeBase d'eufy affiche un design revu, s'appuie toujours sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour prévenir l'utilisateur qu'un individu (avec reconnaissance faciale améliorée), un animal ou un véhicule a été détecté par les caméras qui lui sont liées et offreSelon eufy, cette capacité devrait suffire à enregistrer 60 années (cela dépendra bien entendu de la fréquence de détection et de la qualité des vidéos enregistrées) d'enregistrements déclenchés par la détection automatique de mouvements.L'ajout d'un support de stockage à la HomeBase 3 devrait également permettre de proposer l'enregistrement en local en continu. Bonne nouvelle pour les possesseurs de l'écosystème eufy qui souhaiteraient s'offrir cette nouvelle HomeBase,(certains éléments nécessiteront une mise à jour à venir plus tard cette année).(disponibles en pack), comme l'eufyCam 3 disposant d'un panneau solaire, d'un éclairage intégré, et d'une batterie de 13 400 mAh et d'un capteur ouvrant à f/1.4 et proposant des enregistrements en 4K, ou l'eufyCam 3C également en 4K. Ces deux packs comprenant la HomeBase 3 et 2 caméras et sont d'ores et déjà disponibles aux tarifs respectifs de 549 et 479,99 euros . Pour rappel,(après avoir essayé de nombreuses marques, ce sont les produits que j'utilise personnellement) car performant (c’est le seul système, grâce à la HomeBase, qui m’offre une connexion fluide avec une sonnette assez éloignée du domicile), parfois compatible HomeKit (ce n'est pas encore le cas des nouveaux packs mais l'application est satisfaisante, permet de dépasser 1080p et grève moins l'autonomie qu'HomeKit), et ne nécessite pas de passer par un abonnement grâce au stockage en local des enregistrements.