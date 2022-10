Ikea lancerait son nouveau hub compatible Matter en novembre à 60€

Un nouveau hub Ikea compatible Matter

La domotique simplifiée grâce à Matter ?

Matter nous permet de créer une expérience plus transparente pour nos clients et renforcera l'interopérabilité dans les maisons intelligentes et entre les produits connectés. Pour nous, cela permettra d'offrir une expérience plus simple à ceux qui envisagent de se lancer dans la domotique, ou d'agrandir leur système existant, car nous savons que certains clients se posent des questions sur la compatibilité entre les produits

. Pour rappel, Ikea propose actuellement au sein de son catalogue de nombreux produits (stores, luminaires) fonctionnant (plus ou moins bien selon les différents témoignages) avec la passerelle TRÅDFRI assurant la compatibilité avec HomeKit. Le nouveau hub DIRIGERA devrait donc être lancé dans les semaines à venir, en même temps que Matter, la norme domotique portée par plus de 200 sociétés dont Apple, Google et Amazon, promettant de révolutionner la domotique en offrant un protocole unifié compatible avec les assistants virtuels et écosystème des différents acteurs du marché. Ce hub disposant d'un port USB-C pour l'alimentation et d'un port Ethernet devrait donc prendre en charge l'ensemble des périphériques domotiques d'iKea, qui seront alors compatibles Matter via cette passerelle (comme ce que propose Aqara pour HomeKit avec ses hubs, les accessoires seuls n'étant pas compatibles HomeKit).Le nouveau hub s'appuiera sur le Wi-Fi (2,4 et 5 GHz), Zigbee et le protocole maillé Thread (déjà disponible et nécessitant un pont compatible comme un HomePod mini ou la dernière mouture de l' Apple TV 4K , et bientôt le DIRIGERA), un des composants clé de Matter et devrait permettre, selon Ikea,. Le lancement de DIRIGERA sera accompagné d'une nouvelle application dédiée Home revue en profondeur. Selon Rebecca Töreman, responsable de la division Ikea Home Smart,