La version 1.0 de Matter est officiellement disponible !

Une norme pour les connecter tous

ce qui a commencé comme une mission visant à démêler les complexités de la connectivité a abouti à Matter, un protocole unique et mondial basé sur IP qui changera fondamentalement l'IoT. Cette version est la première étape d'un voyage que notre communauté et l'industrie entreprennent pour rendre l'IoT plus simple et sécurisé, peu importe qui vous êtes ou où vous vivez. Avec le soutien mondial d'entreprises, grandes et petites, Matter 1.0 d'aujourd'hui est plus qu'une étape importante pour notre organisation et nos membres ; c'est une célébration de ce qui est possible

Et dans la domotique les lier

, permettant aux constructeurs de disposer des outils logiciels et kits de développement adéquats, et de lancer la certification officielle de leurs produits. Selon Tobin Richardson, dirigeant de la Connectivity Standards Alliance,Pour rappel,. Matter devrait ainsi permettre d'ajouter un appareil au sein de tous les écosystèmes simplement et ce dernier pourra ensuite être contrôlé par n'importe quel contrôleur compatible Matter (par exemple une enceinte Echo ou un HomePod mini), ce qui permettra de choisir le plus efficace, sans devoir tout reconfigurer au sein d'un nouvel écosystème (bien entendu, chaque acteur entend se démarquer sur ce point). Ce protocole est censé faciliter la création d'appareils compatibles avec plusieurs écosystèmes (Siri, Alexa, Google Assistant), tout en permettant à chaque appareil d'endosser le rôle de répéteur, ce qui aura pour conséquence de pouvoir connecter un appareil qui serait éloigné du pont, mais assez proche d'un autre périphérique compatible Thread (un des composants clé de Matter).La simplification de la configuration initiale est un autre objectif de Matter. De plus, Matter devrait permettre, selon la dirigeante de la division Alexa, d'offrir une meilleure réactivité (par exemple pour éteindre/allumer un éclairage) et l'usage de Thread permettra de continuer à utiliser les divers périphériques en cas de coupure d'internet. Chaque groupe d'éléments (comme les lampes d'une pièce) n'aura besoin d'être configuré qu'une seule fois, et se retrouvera ensuite dans l'ensemble des écosystèmes.