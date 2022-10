La sonnette Netatmo ne sera finalement pas compatible HomeKit Secure Video

Promesse non tenue

Explications du constructeur

Pour s’adapter à tous les carillons existants, la consommation énergétique de notre Sonnette est donc extrêmement optimisée, avec une consommation maximale de seulement 2W. Cela a été rendu possible grâce aux nombreuses prouesses techniques portées par notre équipe d'ingénieurs.



Mais comme toutes ses concurrentes, notre Sonnette est un produit compact et exposé au soleil, du fait de son emplacement au niveau de la porte d’entrée. Par conséquent, afin de préserver les composants électroniques du produit tout en maintenant une consommation énergétique minimale, nous avons mis au point un système intelligent capable de détecter un mouvement et reconnaitre une forme humaine en analysant dynamiquement 2 images par seconde (ou frames per second, "fps"), limitant ainsi grandement l’échauffement interne du produit.

En effet, l’un des principaux prérequis d’Apple pour rendre compatible notre Sonnette avec HomeKit Secure Video est l’encodage en continu de la vidéo à 30 fps. Adopter cette technologie revient donc à multiplier par 15 la fréquence de captation et d'encodage vidéo (de 2 fps à 30 fps).



Le bénéfice de cet encodage à 30 fps est la fonctionnalité d’enregistrement anticipée, permettant de démarrer l’enregistrement vidéo quelques secondes avant que la personne ne soit vue par le capteur, fonctionnalité très appréciée des utilisateurs d’HomeKit Secure Video.



Nos tests préliminaires en laboratoire ont montré que notre Sonnette pouvait supporter sans problème toutes les fonctionnalités de HomeKit Secure Video dans un environnement où la température et l’éclairement sont contrôlés. Mais après nos campagnes de tests sur le terrain auprès de nos Ambassadeurs internes, nous avons observé un fort impact de ce nouvel encodage sur la consommation énergétique et par conséquent sur la température interne de la Sonnette, affectant très négativement l’expérience utilisateur (mise en sécurité anti-surchauffe du produit, ralentissements, redémarrages intempestifs...).



Nos équipes de développement se sont alors penchées sur des optimisations logicielles afin de réduire l’impact énergétique de cette fonctionnalité, et nous avons pu à l’aide de nos Ambassadeurs internes et externes, développer une solution dynamique permettant d’activer ou désactiver l’enregistrement anticipé en fonction de la température interne du produit.



Cependant, ces optimisations ne permettent pas d’activer la fonction d’enregistrement anticipé tout en supportant en parallèle une forte activité Wi-Fi et un encodage vidéo à la volée, nécessaires pour la compatibilité HomeKit Secure Video.



Malgré tous les efforts portés par nos équipes, nous avons donc fait le dur choix de ne pas supporter la technologie HomeKit Secure Video sur la Sonnette Vidéo Intelligente.



Mais ces nombreux mois de développement ont permis à Netatmo d’acquérir une expérience considérable en lien avec les contraintes matérielles des produits basse consommation, et les différentes optimisations apportées au produit nous permettent aujourd’hui de proposer une nouvelle fonctionnalité majeure à tous les utilisateurs de la Sonnette Vidéo Intelligente : l'Enregistrement Anticipé.



Cette fonctionnalité unique permettra le déclenchement, lorsque les conditions température le permettent, de l’enregistrement des vidéos quelques secondes avant l’arrivée d’une personne dans la scène tout en améliorant drastiquement la performance des algorithmes au cœur du produit, le tout sans renier les fonctionnalités de sécurité et de protection de la vie privée qui font la force de notre marque.



L'Enregistrement Anticipé sera déployé d’ici la fin de l’année 2022 sur l’ensemble du parc de Sonnettes Vidéo Intelligentes Netatmo.



Par ailleurs, la quasi-totalité des fonctionnalités offertes par HomeKit Secure Video est couverte par le stockage local sur carte microSD, sur le cloud via Dropbox ou votre propre serveur FTP.



Nous comprenons que cette décision de ne pas supporter HomeKit Secure Video peut décevoir une partie de notre communauté, mais nous préférons toujours privilégier l’expérience utilisateur de nos clients et aurons toujours à cœur de proposer les produits parmi les plus fiables, les plus durables, et les plus sécurisés du marché même si cela peut parfois impliquer des choix technologiques difficiles .

Alors qu'HomeKit Secure Video est disponible sur les caméras intérieures et extérieures de la firme, certains utilisateurs attendaient patiemment l'arrivée de la fonctionnalité sur la sonnette connectée de Netatmo. Après de nombreux essais menés en interne, lPour rappel, l'appareil certifié IP44 est compatible HomeKit ainsi qu'avec l'Assistant google et Alexa, et fournit des enregistrements en 1080p HDR via son objectif grand angle 140°. Il intégre une carte SD afin d'enregistrer les appels localement, et aucun abonnement n'est requis, contrairement à de nombreux concurrents.