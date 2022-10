iPad Pro M2 : comment fonctionne le Wi-Fi 6E ?

Comment fonctionne le Wi-Fi 6E de l'iPad Pro M2 ?

, qui utilise la bande des 6 GHz pour permettre une connectivité Wi-Fi plus rapide et plus fiable.Dans un nouveau document d'assistance , Apple explique comment fonctionne cette option. La première condition est de disposer d'un routeur Wi-Fi 6E dont les bandes 2,4 GHz et 5 GHz sont également activées. Pour obtenir les meilleures performances Wi-Fi, Apple recommande d'utiliser(SSID) sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz du routeur. A défaut, l'iPad Pro va identifier le réseau comme ayant uneet, précise Cupertino.En cas de problèmes avec un réseau Wi-Fi 6E, il sera possible de désactiver le mode Wi-Fi 6E pour ce réseau, et l'iPad Pro n'utilisera plus la bande des 6 GHz de ce réseau, en se limitant au 5 GHz, afin d'assurer une meilleure compatibilité.Toutefois, Apple précise que ce paramètre n'apparaît que pour les réseaux Wi-Fi 6E qui utilisent un seul nom de réseau pour toutes les bandes.Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et la norme Wi-Fi 6E permet de mettre à profit certaines fréquences de la bande des 6 GHz afin de proposer des débits élevés et une connexion plus stable (car le réseau est moins saturé), le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite.