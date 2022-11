Philips Hue/Matter : une réinitialisation obligatoire pour les utilisateurs HomeKit

Une mise à jour du pont Philips Hue début 2023

Un pont indispensable pour Matter, et une réinitialisation pour HomeKit

les intégrations Google et Amazon déjà présentes dans l'application Philips Hue continueront elles aussi de fonctionner comme précédemment et seront automatiquement mises à jour avec Matter. Pour Apple HomeKit, les utilisateurs devront effectuer une réinitialisation pour se connecter à nouveau via Matter.

Signify, la maison mère de Philips Hue, fait partie de la Connectivity Standards Alliance (CSA) en charge de la norme Matter depuis sa formation. Le pont Philips Hue a ainsi reçu sa certification Matter la semaine dernière et Signify précise aujourd'hui sa feuille de route afin d'intégrer la compatibilité Matter., à l'exception du boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play et du bouton interrupteur Philips Hue Tap Dial (qui recevront tout de même la mise jour permettant leur compatibilité avec Matter ultérieurement).La firme rassure les utilisateurs ayant passé du temps à peaufiner leur configuration en indiquant que l'ensemble des fonctionnalités actuelles (scénarios, automatisation, synchronisation avec Spotify et bien d'autres) ainsi que les paramètres existants et configurés au sein de l'application Philips Hue seront conservés. La firme ajoute toutefois queCe dernier point reste un peu flou (il n'y pas plus de détails pour le moment) et peut donc inquiéter. Espérons qu'il s'agisse d'une simple transition vers Matter, sans avoir à renommer et reconfigurer l'ensemble des périphériques. En effet,. Il serait donc assez malvenu (et certainement mal vécu par de nombreux utilisateurs) de devoir remettre les mains dans le cambouis afin de rétablir ce qui fonctionnait parfaitement auparavant. Pour rappel, Matter est un protocole unifié compatible avec les assistants virtuels et écosystèmes des différents acteurs du marché, élaboré par un groupe comprenant Apple, Google, Amazon, la Zigbee Alliance, et plus de 500 sociétés.(par exemple une enceinte Echo ou un HomePod mini), ce qui permettra de choisir le plus efficace, sans devoir tout reconfigurer au sein d'un nouvel écosystème (bien entendu, chaque acteur entend se démarquer sur ce point).