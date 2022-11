Scintillement

Aléatoire

Signify, l(il sera évidemment possible de l'utiliser de manière créative pour illuminer autre chose). La guirlande comprend 250 LED sur un cordon mesurant 20 mètres. Si les LED ne sont personnalisables individuellement (l'interface serait un cauchemar), le constructeur propose de nombreuses options (comme l'éclairage au rythme de la musique via l'intégration de Spotify), dont les modeetpermettant de définir 5 couleurs qui illumineront aléatoirement votre sapin 2.0. La guirlande Festavia sera disponible à partir du 15 novembre au tarif de 159,99 euros, un prix assez élevé pour personnaliser l'éclairage et ne pas avoir à se glisser sous le sapin pour allumer et éteindre les LED (les prises connectées sont parfaites pour régler ce problème sur une guirlande traditionnelle).