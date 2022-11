L'excellent robot laveur iRobot Braava Jet M6 à 399€ (-43%), son meilleur tarif

Roomba S9+

Brava Jet M6

Le leader des aspirateurs robots domestiques commercialise deux produits aujourd'hui en promotion travaillant ensemble (c'est le combo que j'utilise personnellement avec bonheur pour mon domicile) afin d'offrir le nettoyage le plus efficace possible dans la maison., d'un capteur 3D avancé, d'un nouveau système de nettoyage et de la technologie PerfectEdge qui comprend une double brosse en caoutchouc 30% plus large, et une brosse de coins spécialement conçue à cet effet. Une fois le cycle de nettoyage terminé, l'aspirateur retourne à sa station pour vider automatiquement le contenu de son réservoir dans un sac jetable. La station de charge Clean Base contient l’équivalent de 30 réservoirs de débris, et le S9+ est compatible avec Google Assistant et Alexa. Difficile de ne pas noter qu'iRobot abandonne ici son design rond historique, pour reprendre la forme des produits de son concurrent Neato.iRobot propose également le Braava Jet m6,Le robot peut être programmé via l’application dédiée, et es utilisateurs peuvent également lancer un nettoyage par commande vocale via Alexa ou Google Assistant. Grâce à la technologie Imprint Link, une fois que l'aspirateur se recharge, le Braava jet m6 quitte sa base et commence à laver. Les utilisateurs recevront des notifications lorsque le nettoyage et le lavage sont terminés. iRobot précise que sa technologie fonctionne également avec le Roomba i7+.