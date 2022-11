Black Friday : la borne d'arcade MVSX SNK Neo-Geo dès 390€ (-109€), parfaite pour les fêtes

Borne arcade MVSX SNK

Bartop + base

50 jeux mythiques

La borne d'arcade MVSX SNK devrait satisfaire les nostalgiques amateurs des titres de la Neo-Geo qui désirent un produit utilisable dès la sortie du carton (à l'inverse des intéressantes solutions DIY demandant quelques connaissances et efforts)., dont la série King of Fighters (KOF 94, KOF 95, KOF 96, KOF 97, KOF 98, KOF 99, KOF 2000, KOF 2001, KOF 2002, KOF 2003), Metal Slug (1,2,3,4,5,X), Samurai Shodow (I, II, III, Amakusa's Revenge, V, V Special), Fatal Fury (1,2,3 Road To The Final Victory, Special, Real Bout Fatal Fury, Real Bout Fatal Fury Special, Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers, Garou : Mark Of The Wolves), World Heroes et Art Of Fighting (1,2, 2 Jet, Perfect, Art Of Fighting, The Path Of The Warrior Art Of Fighting 3), ainsi que Sengoku, Sengoku 2, Sengoku 2001, Savage Reign, Magician Lord, The Last Blade, The Last Blade 2, Kizuna Encounter Super Tag Battle, Shock Troopers, Super Sidekicks, Top Player's Golf, 3 Count Bout, Baseball Stars Professional, et Football Frenzy.