TP-Link entend concurrencer eufy avec de nouvelles caméras de la gamme Tapo

Caméras Tapo C420S2

Enregistrements 2K et 6 mois d'autonomie

En sus de ses ampoules couleur, prises connectées, et bandeaux LED satisfaisants et aux tarifs attractifs (mais non compatibles HomeKIt, bien que cela pourrait arriver ), Tapo, la division maison connectée de TP-Link étoffe sa gamme avec l’arrivée de nouvelles caméras.(la division domotique d'Anker). Ce système permet au concurrent eufy de proposer une autonomie confortable ainsi qu'une portée étendue (ce qui m'a permis d'installer une sonnette sur un portail où les solutions concurrentes ne captaient pas assez bien le réseau pour une utilisation satisfaisante).Les Tapo C420S2 proposent ainsi des enregistrements vidéos en 2K, un double éclairage LED intégré permettant des enregistrements en couleur, y compris la nuit, ainsi que l'éclairage lié à la détection de mouvement, l'audio bidirectionnel afin de pouvoir échanger avec un éventuel visiteur (désiré ou non), un mode sirène relayé par le hub, ainsi qu'une détection des individus, animaux, véhicules et paquets s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique.(rien n'est avancé quant à une éventuelle compatibilité Matter), disposent d'une batterie amovible pour faciliter la recharge,(jusqu'à 256 Go). Il sera également envisageable d'opter pour l'abonnement Tapo Care afin de stocker les enregistrements de 10 caméras dans le cloud (3,49$ par mois et par caméra ou 11,99 dollars par mois pour 10 caméras).et ne devrait pas tarder à arriver sur notre territoire.