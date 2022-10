TP-Link revoit de fond en comble son App Deco (+promo X50)

App Deco v3.0

Deco X50 Wi-Fi 6 Mesh

tiennent compte des variables d'un domicile afin de s’adapter à votre environnement et vos besoins en bande passante.

TP-Link Deco Tp-Link Télécharger

. Au menu de cette nouvelle itération, une interface revue en profondeur plus simple et plus moderne, un nouveau tableau de bord permettant de consulter rapidement l'état du réseau, le nombre de périphériques connectés et de gérer les différents appareils, ainsi qu'un système de contrôle parental repensé affichant des graphiques et statistiques détaillés de l'utilisation du réseau par vos enfants.Avec les Deco X50, TP-Link propose(2,4 et 5 GHz), offrant des débits atteignant 3 000 Mb/s (2×2/HE160 2402 Mb/s + 2×2 574 Mb/s) et capables (via le pack comprenant trois routeurs) de couvrir jusqu'à 550 mètres carrés. Chaque routeur dispose également de trois port Ethernet Gigabit et de la gestion du réseau via des algorithmes d'apprentissage automatique quiNous utilisons avec bonheur à la rédaction ce pack de routeurs, qui n'a rien à envier aux modèles concurrents aux tarifs souvent plus élevés, depuis sa sortie.Autre avantage,, permettant d'établir un réseau maillé plus important avec plusieurs modèles (et de partir en vacances uniquement avec le modèle 4G avant de le réintégrer au réseau Wi-Fi du domicile une fois rentré), ce qui n'est pas forcément le cas de leurs concurrents.