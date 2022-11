Jusqu'à 30% de réduction sur les produits Nanoleaf compatibles HomeKit/Thread

AURA : Oubliez votre TV

L'AURA de XGIMI est une solution multimédia 4K avant-gardiste pour quiconque souhaite profiter, à son domicile, de la musique, des films, des spectacles et des jeux. Il utilise la technologie de projection ultra courte pour projeter des images jusqu'à 150 pouces, tout en étant à quelques centimètres seulement de l'écran. Grâce à ses quatre haut-parleurs Harman Kardon de 60 Watts, il devient un véritable Home Cinéma Dolby Audio et DTS. Les moindres détails sont présents et le son remplit la pièce avec force. Mieux encore, les haut-parleurs sont si performants que l’AURA peut également faire office d’enceinte Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé pour regarder du contenu. C’est vraiment la solution tout-en-un idéale.