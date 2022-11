Black Friday : l'excellente serrure connectée Nuki compatible HomeKit dès 129€ (-40€)

Nuki : une serrure connectée compatible HomeKit

modèle abordable doté de la technologie éprouvée de Nuki

presque toutes les serrures

Une application complète

(comme le modèle précédent). La firme assure que le fonctionnement de la dernière mouture est nettement plus silencieux grâce à un système mécanique optimisé. Pour éviter toute surprise, la firme conseille d'installer (si ce n'est pas déjà le cas) un cylindre de serrure débrayable permettant d'ouvrir la porte avec une clé insérée des deux côtés et donc d'offrir une sécurité supplémentaire en cas de problème avec la serrure connectée (qui actionne la clé traditionnelle côté intérieur grâce à un moteur). Nuki commercialise également un capteur de porte externe à 39 euros permettant de savoir, à distance, si cette dernière est ouverte ou fermée, ainsi que le Nuki Fob pour ouvrir les portes en Bluetooth sans smartphone, ou encore le Nuki Keypad, pour autoriser l'accès par code (ou via un lecteur d'empreinte digitale avec la version 2.0 ).ou Alexa (via une skill) et répond selon le constructeur aux normes de sécurité les plus élevées. L'application dédiée permet de créer et de partager des clés numériques et de leur attribuer une période de validité. Il est également possible d'associer des badges Bluetooth Nuki Fob afin de donner accès au domicile à une personne qui n'est pas équipée d'un smartphone.