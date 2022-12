Eve débute sa transition vers Matter (en accès anticipé)

Compatibilité Matter pour trois produits en accès anticipé

Quelques limites, qui devraient "bientôt" être levées

prochainement

Une nouvelle ère pour les produits Eve

Le constructeur permet ainsi aux possesseurs des dernières versions des prises connectées Eve Energy, des capteurs d'ouvrants Eve Door & Window et des détecteurs de mouvement Eve Motion de s'essayer à l'écosystème Matter. I. Une fois cela fait, l'application nécessitant un iPhone ou un iPad sous iOS/iPadOS 16.2 (et donc également en bêta) permettra d'installer les nouveaux firmwares et guidera l'utilisateur tout au long du processus. Attention, une fois la migration vers Matter effectuée, il sera impossible de revenir au fonctionnement via HomeKit.En sus d'une application en accès anticipé, de la nécessité d'utiliser une version bêta d'iOS/iPadOS 16.2 et de l'impossibilité de revenir à HomeKit une fois le firmware installé,(bêta-testeurs ?). En effet, si Matter est conçu pour permettre une compatibilité sans faille avec l'ensemble des principaux écosystèmes, l'accès anticipé permettra uniquement des interactions entre HomeKit d'Apple et SmartThings de Samsung. Eve annonce en effet que la compatibilité avec Google Home et Alexa arriveraLa transition vers Matter permettra également à Eve de. L'ensemble de la gamme devra toutefois attendre les futures évolutions de la norme Matter. La version 1.0 disponible depuis le 4 octobre 2022 n'étant par exemple pas encore compatible avec les caméras connectées.