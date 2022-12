Avez-vous des problèmes avec HomeKit depuis iOS 16.2 ?

Une nouvelle architecture pour l'application Maison afin d'accueillir Matter

Des soucis lors de la mise à niveau de l'application Maison

solution

Une transition plus complexe que prévue vers Matter ?

Une fois les mises à jour d'iOS et iPad OS 16.2 effectuées,. Selon Apple, cette dernière permettra de profiter de meilleures performances, ce qui semble intéressant au premier abord. L'application prévient alors les utilisateurs que la mise à jour du logiciel des éventuels HomePod et HomePod mini du foyer vers la version 16.2 est nécessaire avant d'effectuer la migration vers la nouvelle architecture.L'App Maison indique également qu'il pourrait y avoir des conflits avec certains appareils qui ne sont pas encore passés sur la dernière itération du système, que ce soir des iPhone, des iPad, des Mac, des Apple TV ou des HomePod, et dresse une liste de ces derniers, laissant à l'utilisateur le choix d'effectuer la mise à jour ou de conserver l'ancienne architecture., on retrouve de nombreux témoignages en ligne (ainsi que chez nos lecteurs) évoquant des soucis d'appareils de la famille non reconnus après la mise à jour, alors que tout fonctionnait parfaitement auparavant. De même, certains périphériques HomeKit sont aux abonnés absents après cette mise à jour, rendant la configuration inutilisable., mais cettene semble pas fonctionner à tous les coups.Apple n'a pas encore communiqué sur ce point, et une éventuelle mise à jour pourrait améliorer la situation. Un changement en profondeur comme ce changement d'architecture pour intégrer la nouvelle norme Matter est évidemment compliqué, impliquant non seulement les systèmes d'Apple mais également les logiciels et périphériques des constructeurs tiers. Aussi complexe que soit cette transition, ce n'est clairement pas aux utilisateurs d'en faire les frais.. N'hésitez pas à nous faire part de vous éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.