Google annonce la compatibilité Matter pour les produits Nest et Android

Google annonce officiellement avoir mis à jour(Android 8.1 et Google Play Services 22.48.14 minimum). Le déploiement des mises à jour adéquates devrait être terminé aujourd'hui, le 15 décembre, pour les Google Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub Pen 1 et Gen2, Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google Home et Google Home Mini (les Nest Wi-Fi Pro, Nest Hub Gen2 et Nest Hub Max deviennent également des routeurs Thread via cette mise à jour). La firme de Mountain View annonce également que son App Google Home pour iOS sera mise à jour en 2023.