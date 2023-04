Le très intéressant détecteur de présence FP2 d'Aqara est disponible (+code promo)

Détecteur de présence Aqara FP2

Une détection précise

EU5PSFP2

Les détecteurs de mouvement sont efficaces dans de nombreuses situations, par exemple pour automatiser l'allumage d'un éclairage lorsque vous pénétrez dans une pièce. Si toutefois vous avez mis en place un tel système dans un pièce où vous restez plus longtemps sans forcément bouger (par exemple en tapant au clavier),. Aqara a planché sur ce souci et présente une solution intéressante avec un nouveau produit.Le Presence Sensor FP2 d'Aqara(ou mmWave, utilisées entre autres pour certains modems 5G),. Ce point est assez important car il permettra par exemple d'allumer la lumière d'un bureau tant que l'utilisateur reste devant son ordinateur, et de l'éteindre seulement lorsqu'il sort de la pièce.Il sera également possible deLe capteur est compatible HomeKit (Matter sera également de la partie), Alexa , Google Home et IFTTT, mais nécessite d'être branché via USB-C, contrairement à certains détecteurs de mouvement qui peuvent fonctionner sur batterie. Derniers points, l'appareil est doté d'un capteur de lumière, ne nécessite pas l'utilisation d'un hub Aqara et est certifié IPX5, ce qui permettra de l'installer dans une salle de bain. Le détecteur de présence Aqara FP2 est d'ores et déjà disponible au tarif de 82,99 euros., soit une intéressante réduction de 12,45 euros.