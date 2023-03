Une batterie nomade LFP de 2kWh (4000W crête) à seulement 1316€ !

2kWh et 4000W crête !

• 1997 Wh (~2kWh)

• 3 prises AC 2000W (4000W crête)

• Entrée CA 1100W (Charge rapide 2H)

• 2 x USB-A QC3.0 18W

• 2 x USB-A

• 2 x USB-C PD 100W

• 1 prise allume-cigare

• Technologie LFP (3500 cycles)

• Entrée pour panneaux solaires (500W)

Caractéristiques complètes

• SORTIE CA 2000W et GRANDE CAPACITÉ 1997Wh! : Centrale électrique portable VDL avec une puissance de sortie de 2000 W (4000 W en crête) et une capacité de 1997 Wh. La centrale dispose de 3 prises PURE SINE WAVE AC. Idéal pour les activités et les urgences à domicile pour alimenter la plupart des appareils et outils de la maison et de la cuisine tels que les cuisinières électriques, les fours à micro-ondes électriques, les vélos électriques, les réfrigérateurs.

• ENTIÈREMENT CHARGE EN DEUX HEURES: La grande capacité de 1997Wh peut être complètement chargée (entrée CA 1100W) en seulement 2 heures au lieu de 4 à 6 heures ou plus, ce qui peut considérablement économiser votre temps de charge.

• ALIMENTEZ 13 ÉQUIPEMENTS EN MÊME TEMPS AVEC DES PORTS POLYVALENTS : la centrale électrique portable VDL peut alimenter jusqu'à 13 appareils simultanément. 3 prises AC 230V/2000W, 2 x USB-A QC3.0, 2 x USB-A, 2 x USB-C PD, 1 x prise de charge voiture, 1 x XT60, 2 x DC5521. Veuillez noter que la puissance totale de plusieurs appareils ne doit pas dépasser 2000W.

• MODE MULTI-RECHARGEABLE: La centrale électrique HS2000 est équipée d'une batterie LiFePO4, elle peut être rechargée efficacement par un panneau solaire, un adaptateur mural CA, un générateur et un chargeur de voiture, vous permettant de recharger votre alimentation portable où que vous soyez. Et il peut être utilisé pour plus de 3500 cycles de charge/décharge. Comparé à d'autres produits avec 500-800 cycles, il a une durée de vie plus longue.

• EMBALLAGE: Ce que vous pouvez obtenir: 1 x centrale électrique portable HS2000 (1997Wh/2000W), 1 x cordon d'alimentation CA, 1 x câble de chargeur de voiture (prise cigare vers Anderson), 1 x câble de chargeur solaire (Multicontact 4 vers Anderson), 1 x utilisateur Manuel.

• GARANTIE: VDL offre une garantie sans souci de 24 mois pour la centrale électrique HS2000. N'hésitez pas à contacter notre service si vous avez des questions sur les produits, nous ferons de notre mieux pour vous aider. Il n'y a pas de réponse de notre société, veuillez cocher la case spam, qui peut être indiquée comme spam.

Chez la concurrence, Ecoflow DeltaMax ), une sacrée somme qui permet malgré tout de proposer des puissances élevées (2000W), de quoi alimenter de gros outils, aspirateurs et autres petits chauffages, appareils de cuisine.Ici, c'estEn effet, vous avez :Elle propose finalement toutes les caractéristiques des grandes marques, comme la, la(3000 cycles contre 500 pour les batteries classiques),, des sorties USB puissance (100W) capables d'alimenter un MacBook Pro 16", ainsi que(2000W lissés, 4000 crête), de quoi-comme on l'avait vu en alimentant un ID.Buzz avec des panneaux solaires Evidemment, nous n'avons pas encore testé ce modèle, mais les commentaires semblent plutôt bons.-vous pouvez par exemple utiliser un chauffage de 1000W pendant 2H ou une perceuse de 500W pendant 4H. Par ailleurs, la technologie LFP offre une durée de vie 10x plus élevée que les batteries traditionnelles (10 ans avec un cycle par jour), de quoi voir venir. Enfin,Comme nous l'avons vu dans cet article , mais peuvent dépanner au quotidien ! Outillage, aspirateur dans une cave/garage, dépannage d'une voiture/vélo/moto électrique, recharger ses drones/appareils photo/ordinateurs en mobilité, prévenir les coupures de courant... Les usages sont vraiment multiples.