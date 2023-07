De grosses réductions sur les robots aspirateurs pour le Prime Day !

Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.Après avoir essayé de nombreux modèles de robots aspirateurs à la rédaction, notre choix s'est porté sur le Roborock S8 Pro Ultra. Si votre budget vous le permet,grâce à sa station de vidage et de remplissage, ainsi qu'au lavage et au séchage automatique de la serpillère. Si vous n'avez pas la place pour la station, ou que vous souhaitez placer le robot sous un meuble, la version de base est également en promotion pour le Prime Day.Enfin,, le Brava Jet m6, le meilleur modèle que nous ayons pu essayer,(hors Prime Day)