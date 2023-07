L'enceinte Echo Pop + ampoule Philips Hue à 22€ (-68%), un tarif imbattable !

Echo Pop + Philips Hue à 22,99€ !

Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.permettant selon le constructeur d'offrir un son riche, idéal pour les chambres à coucher et petits espaces grâce à un haut-parleur de 49,5 mm. Gageons que la nouvelle venue fera mieux sur ce point que l'Echo Dot.(l'enceinte fait office de contrôleur), ainsi que trois boutons pour la sourdine et la gestion du volume sur le dessus de l'enceinte. L'Echo Pop est livrée avec un adaptateur secteur de 15W (elle ne fonctionne pas sur batterie).