Google Home booste la domotique avec ces nouvelles automatisations

Davantage d'options d'automatisation pour Google Home

Neuf déclencheurs, avec des exemples d'automatisations :



• Ouverture/Fermeture : lorsque la fenêtre est ouverte, éteignez le chauffage.

• Le véhicule est en charge/branché : lorsque votre véhicule électrique est en charge, il peut automatiquement commencer à jouer de la musique ou à télécharger des mises à jour.

• Température : lorsque la température à l'intérieur dépasse 26 degrés, ouvrez la fenêtre et allumez le ventilateur.

• Le volume est coupé : lorsque vous coupez le son de votre musique, les haut-parleurs peuvent automatiquement s'éteindre ou démarrer une minuterie.

• L'appareil est connecté/déconnecté : Lorsque l'aspirateur est en marche, la diffusion de musique s'arrête.

• L'appareil est en pause : lorsque vous mettez votre émission en pause, les lumières s'allument

• La serrure est bloquée : si la serrure de votre porte est bloquée, faire clignoter une lumière

• Pourcentage d'humidité : lorsque l'humidité descend en dessous de 40 %, allumez l'humidificateur.

• Détection de personnes : lorsque quelqu'un est détecté dans une certaine zone ou pièce, allumez la lumière.



Neuf actions, avec des exemples d'automatisations :



• Effets de lumière : des effets de lumières au réveil/coucher ou pour alerter d'un évènement, par exemple :

- Fournir un retour visuel: Lorsque l'on appuie sur la sonnette, la lumière de la chambre est s'allume.

- Réveil/coucher : Allumer ou éteindre progressivement les lumières sur une période d'une heure.

- Eclairage coloré : Quand je dis « Fête », les effets d'éclairages colorés s’activent pendant 30 minutes.

• Ouvrir ou fermer : les fenêtres, les portes ou les stores s'ouvrent ou se ferment en un clin d'œil grâce aux actions prédéfinies. Par exemple, à 7 heures, les stores s'ouvrent. à 22 heures, il se ferment.

• L'appareil est sur sa station de charge : vous pouvez désormais définir une action pour un appareil tel qu'un aspirateur ou une tondeuse : à 17 heures, connectez l'aspirateur à sa station de charge.

• Régler l'humidité : vous pouvez régler l'humidité de votre maison en fonction de la température. Ces actions pourraient contribuer à améliorer la qualité de l’air. Si le taux d’humidité dans ma maison est trop faible, allumez l’humidificateur.

• Mettre en pause/reprendre : mettez simplement en pause ou réactivez des appareils tels que votre téléviseur, votre lecteur de musique et votre console de jeu vidéo. Vous pouvez même contrôler des appareils comme les aspirateurs, les arroseurs automatique, le lave-vaisselle, la machine à laver ou le sèche-linge. Lorsque la sonnette retentit, mettez mon robot aspirateur en pause.

• Minuterie : démarrez, mettez en pause, reprenez ou annulez les minuteurs pour des tâches telles que la cuisine, le nettoyage et les courses.

• Mise en sourdine : coupez ou réactivez le son des appareils tels que votre téléphone, votre téléviseur et votre lecteur de musique lorsque vous avez besoin d'un moment de silence. Par exemple, couper le son du téléviseur à 21 heures lorsque les enfants vont se coucher.

• Redémarrer un appareil : redémarrez rapidement les appareils tels que vos routeurs, consoles de jeux, ordinateur portable et téléviseur. Cette action pourrait aider à résoudre des problèmes ou à améliorer les performances . Par exemple, Planifier un redémarrage de mon routeur chaque premier du mois.

• Mise à jour du logiciel : Aidez vos appareils à améliorer la sécurité et les performances avec cette action pour exécuter les mises à jour du logiciel : en définissant un calendrier pour les mises à jour du logiciel.

Des automatisations via un éditeur de script

La firme de Mountain View entend rattraper son retard sur ses concurrents et même prendre un peu d'avance en annonçant officiellement l'arrivée dès aujourd'hui de nouvelles possibilités d'automatisation pour Google Home. Au menu de cette mise à jour bienvenue pour les utilisateurs de cet écosystème,En sus de ces nouvelles possibilités, dont certaines sont absentes chez les concurrents (comme HomeKit),Plus complexes à mettre en œuvre (les amateurs de domotique et de bidouilles ne seront pas dépaysés),(par exemple pour détecter une personneoou un animal)(par exemple, lorsque le visage d'une personne vivant au domicile est reconnu).Google indique queet que les utilisateurs devraient rapidement pouvoir en profiter.