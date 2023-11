La caméra Netatmo extérieure sans abo, avec sirène et LED (testée par Mac4Ever) à 189€ !

Une caméra ultra-complète et sans abonnement

Installation : électricité et WiFi

Nous l'avons d'ailleurs re-testée récemment sur Mac4Ever , histoire voir si elle était toujours compétitive. S'il y a bien un argument en faveur de ce modèle que je retrouve très rarement ailleurs,Autre atout, elle n'impose aucun abonnement. L'enregistrement peut se faire en local (SD, NAS) ou dans le Cloud.si vous avez déjà un abonnement Apple !, le tarif n'est plus si élevé par rapport à la concurrence, si l'on prend en compte l'absence d'abonnement, qui peut vite atteindre 50 ou 100€/an.N'oubliez pas non plus deIl faut souvent débourser 50 à 100€ pour un modèle aussi puissance.Il n'est, même si je trouve le modèle fourni assez lent et pas très fiable. Avec un NAS ou un abonnement iCloud/DropBox existant, vous pouvez même enregistrer les clips dans le Cloud, ce qui peut vous aider en cas de vol et si la personne parvient à subtiliser la carte SD ou la caméra.Même si cette caméra Netatmo Outdoor mériterait, elle reste en haut de notre panier de recommandations des caméras d'extérieures.Parmi ses principales qualités, on noteraL'installation sur une façade de villa nous a pris une trentaine de minute, percement des trous compris.. Cela évite de penser à la recharge, mais en cas de coupure (par un voleur par exemple, les Linky étant souvent devant la maison), il faudra éventuellement la coupler avec une batterie au niveau du compteur.. Attention à bien placer la borne près de la caméra, car le WiFi est assez sensible aux interférences.