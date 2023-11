Le meilleur robot serpillère à son prix le plus bas pour le Black Friday !

iRobot Brava Jet M6 à son meilleur prix

En sus de sa gamme d' aspirateurs robots , iRobot propose également le Braava Jet m6,Je l'utilise avec bonheur depuis son lancement et ce modèle est le plus performant que j'ai pu essayer pour le lavage des sols., et les utilisateurs peuvent également lancer un nettoyage par commande vocale via Alexa ou Google Assistant. Grâce à la technologie Imprint Link, une fois que l'aspirateur Roomba S9/S9+ se recharge, le Braava jet m6 quitte sa base et commence à laver. Les utilisateurs recevront des notifications lorsque le nettoyage et le lavage sont terminés. iRobot précise que sa technologie fonctionne également avec le Roomba i7+.