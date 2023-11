La serrure connectée Nuki à son prix le plus bas pour le Black Friday !

Nuki : une serrure connectée compatible HomeKit à 125€

modèle abordable doté de la technologie éprouvée de Nuki

presque toutes les serrures

Une géolocalisation pratique et efficace

(comme le modèle précédent).et répond selon le constructeur aux normes de sécurité les plus élevées. L'application dédiée permet de créer et de partager des clés numériques et de leur attribuer une période de validité.Il est également envisageableafin de donner accès au domicile à une personne qui n'est pas équipée d'un smartphone (comme un enfant),(selon le modèle), ou de prendre en compte la géolocalisation d'un utilisateur pour fermer et ouvrir la serrure lors de l'arrivée ou du départ du domicile. Ce dernier point fonctionne très bien et s'avère fort pratique au quotidien.