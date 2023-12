Le détecteur de présence FP2 d'Aqara peut analyser votre sommeil (+promo)

Aqara active le suivi du sommeil sur le FP2

D'autres fonctions à venir

Le spécialiste de la domotique au tarif accessible Aqara annonce le déploiement d'un nouveau firmware pour son détecteur de mouvement FP2 permettant d'activer de nouvelle fonctionnalités. Une fois la mise à jour installée,afin de fournir des données comme la durée du sommeil, les phases du sommeil, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Comme l'utilisateur n'a pas à porter l'appareil sur lui, son utilisation peut être plus confortable que celle d'un autre dispositif.Il faudra prendre soin de bien placer le détecteur pour obtenir un fonctionnement optimal et le constructeur indique que l(il est toutefois envisageable d'installer plusieurs FP2 dans la chambre). De plus, il faudra choisir entre les foncions détection de zone, de chute ou le suivi du sommeil, qui ne sont pas cumulables. Aqara indique que, et que les utilisateurs seront informés d'un éventuel changement sur ce point.. Le FP2 prendra ainsi en charge à l'avenir la détection des personnes optimisées par l'IA en local ainsi que le décompte des personnes au sein de sa zone de détection.Pour rappel, le détecteur de mouvement FP2 d'Aqara(ou mmWave, utilisées entre autres pour certains modems 5G),. Ce point est assez important car il permettra par exemple d'allumer la lumière d'un bureau tant que l'utilisateur reste devant son ordinateur, et de l'éteindre seulement lorsqu'il sort de la pièce.Il sera également possible deLe capteur est compatible Matter mais nécessite d'être branché via USB-C, contrairement à certains détecteurs de mouvement qui peuvent fonctionner sur batterie. Derniers points, l'appareil est doté d'un capteur de lumière, ne nécessite pas l'utilisation d'un hub Aqara et est certifié IPX5, ce qui permettra de l'installer dans une salle de bain.