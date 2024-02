La caméra motorisée Aqara (HomeKit, pas d'abonnement) à son prix le plus bas !

Aqara Caméra E1 à 47€ (lancée à 59,99€)

Compatible HomeKit

Le constructeur chinois entend fournir des produits de domotique pour le grand public efficaces tout en maintenant des tarifs accessibles. C'est à nouveau le cas avec cette nouvelle caméra motorisée au prix contenu mais offrant les fonctions de modèle plus couteux. La Camera E1 est(elle ne fonctionne pas sur batterie)La Camera E1 fonctionne en Wi-FI 6 (en Bluetooth 5.2 pour simplifier la configuration initiale) et dispose, sans envoyer les données à analyser dans le cloud. Un microphone et un haut-parleur sont de la partie afin d'offrir l'audio bidirectionnel et il sera possible de faire pointer automatiquement la caméra vers un endroit défini au préalable lorsqu'un autre capteur aura détecté un mouvement au sein du domicile.Les vidéos pourront être stockées(jusqu'à 512 Go),(Aqara propose également son propre stockage cloud). L'appareil est également compatible avec Alexa d'Amazon et Google Home.Pour rappel, depuis iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+, A(illimité avec l'abonnement iCloud+ 2 To, une caméra avec les 50 Go offerts, et 5 caméras avec l'abonnement 200 Go). Le service de Cupertino permet aux utilisateurs de conserver les enregistrements de leurs caméras pendant 10 jours, sans surcoût (hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple.