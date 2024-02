Philips Hue va lever la limite pour les grosses configurations !

Philips Hue va lever la limite des 50 appareils

Plus tard cette année, vous pourrez ajouter plusieurs ponts à un seul compte et les trier par Maisons pour garder votre système organisé.

Les amateurs de la gamme Philips Hue le savent bien, s'il est possible depuis un certain temps de gérer quelques produits uniquement en Bluetooth,comme l'intégration au sein d'écosystèmes domotiques via HomeKit (et désormais Matter), la gestion des appareils à distance, ou encore la synchronisation et les scénarios.Le catalogue Philips Hue est pour le moins épais, et le pont de la marque ne peut gérer50 appareils. Cela peut paraitre élevé, mais comme tous les périphériques reliés au pont sont comptabilisés, dont les prises connectées, capteurs de présence et télécommandes en sus des ampoules et éclairages, cette limite peut assez facilement être atteinte dans certaines configurations. Dans ce cas,(même s'il est possible d'en contrôler plusieurs via l'App Maison, mais il s'agit plus d'une bidouille que d'une vraie solution), limitant ainsi les aficionados de la marque dans leurélan.Philips Hue annonce sur son site officiel vouloir, et ce dès cette année.Reste à savoir comment Philips Hue permettra de. Philips Hue pourrait encore simplifier l'utilisation de configurations avec de nombreux appareils en proposant un nouveau pont (le modèle actuel v2 date de 2015 tout de même, la version précédente de forme ronde et désormais obsolète a été quant à elle lancée en 2012) capable de gérer davantage de périphériques.