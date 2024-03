Ce robot nettoie la surface de la piscine et fonctionne à l'énergie solaire !

Le robot Dolphin Skimmi nettoyeur de surface solaire

maniaque

Une App dédiée

Les possesseurs de piscine le savent,surtout si vous êtespointilleux. Le spécialiste des robots Maytronics propose de vous épauler dans cette tâche avec un nouveau modèle de la gamme Dolphin capable de nettoyer l'eau en surface. Le Dolphin Skimmi est équipé d'un bac de récupération facile à nettoyer, de capteurs infrarouges stratégiquement positionnés au-dessus et en-dessous de l'eau, afin de détecter les obstacles, de garantir un bon fonctionnement, un nettoyage sécurisé et une couverture maximale de la piscine, même au niveau des parois.Le robot se déplace grâce à deux roues à aubes, etAfin de ne jamais être à court de batterie,. Une roue à l'avant lui permet de collecter les différents débris à la surface, feuilles, pollen, cheveux, insectes et autres impuretés, pour laisser une eau parfaitement propre (tout du moins à la surface).Le Dolphin Skimmi se distingue en proposant une App dédiée permettant non seulement, mais également de gérer les cycles de nettoyage,, ou de surveiller le niveau de charge solaire.Le prix de la tranquillité ?