Ventes flash de printemps : voici les meilleures offres high-tech d'Amazon !

Les ventes flash de printemps sont, à commencer par les marques et gammes appartenant à Amazon qui profitent aujourd'hui de très intéressante remises, dépassant parfois les 50%.permettant selon le constructeur d'offrir un son riche,grâce à son format compact et à un haut-parleur de 49,5 mm. Alexa est bien entendu de la partie, tout comme le Bluetooth LE, le Wi-Fi,(l'enceinte fait office de contrôleur), ainsi que trois boutons pour la sourdine et la gestion du volume sur le dessus de l'enceinte.Pratique,et donc de lancer la lecture d'un titre au sein du catalogue via une commande vocale. L'Echo Pop est livrée avec un adaptateur secteur de 15W (elle ne fonctionne pas sur batterie) eten lui offrant pour cette seconde génération un processeur quadricœur cadencé à 2 GHz,la prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR, HDR10+ et du son Dolby Atmos, ainsi que 16 Go de stockage intégré et la nouvelle télécommande vocale Alexadotée d'un boutonpour un accès rapide à l'application ou à la chaîne la plus récemment utilisée. Je l'utilise depuis sa sorite sur un des téléviseurs de mon domicile etLe nouveau stick(sans abonnement), mais également de consulter des informations, comme un calendrier, des rappels, des notes, de laisser des messages aux membres de la famille, de contrôler la domotique, ou d'écouter de la musique via Amazon Music et Spotify.Le Fire TV Stick 4K de base est également renouvelé avecx. L'Echo Studio embarque trois haut-parleurs de 51mm dirigés vers la droite, la gauche et le haut, un tweeter de 25mm en façade et un haut-parleur de grave de 13 centimètres dirigé vers le bas. L'enceinte est évidemment compatible avec Alexa, mais pourra également servir en tant que concentrateur et routeur de bordure Matter.A l'image du HomePod. L'Echo Studio prend en charge de nombreux formats, dont le FLAC, MP3, AAC, Opus, Vorbis, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, et Sony 360 Reality.Amazon a travaillé avec de grands studios de cinema afin d'élaborer des pistes sonores compatibles 3D Audio, permettant de profiter au maximum de l'Echo Studio. Il sera possible de choisir l'enceinte comme sortie audio Home Cinema d'une Fire TV, d'appairer deux modèles pour obtenir un système stéréo et le caisson de basse de la gamme à 129,99 euros est également compatible.La dernière version de L'Echo Show 5, est évidemment compatible avec Alexa, et dispose, d'une puce 20% plus performante et d'un haut-parleur de 44mm offrant deux fois plus de basses que la génération précédente selon le constructeur, du Bluetooth, du Wi-Fi et(que l'on fait coulisser via un bouton sur le dessus). La caméra intégrée pourra également être mise à profit afin de surveiller votre domicile à distance via un smartphone.L'écran permet de recevoir et d'émettre des appels vidéo, d'afficher vos caméras de sécurité compatibles, d'afficher les éventuels interlocuteurs via une sonnette connectée, mais également de consulter des recettes, d'afficher l'heure, des photos, un calendrier, la météo, plusieurs minuteurs simultanément, ou encore de regarder des vidéos.Comme son nom l'indique, le Smart Air Quality Monitor mesure avec précision, afin de permettre aux utilisateurs. Selon l'Environmental Protection Agency américaine, nous passons une grande partie de notre temps à l'intérieur, où l'air que nous respirons est de 2 à 5 fois plus pollué que dans les environnements extérieurs.Si un des indicateurs est inquiétant ou anormal, l'appareil enverra une notification ou une annonce sur les Echo afin que l'utilisateur puisse ouvrir une fenêtre ou mettre à profit un purificateur d’air.t, et de visualiser l'impact de l'aération de la pièce, ou d'un purificateur/humidificateur.