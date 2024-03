Une caméra Micro 4/3 pour les créateurs chez Logitech avec la Mevo Core !

Logitech Mevo Core

grand

1080p en streaming, 4K en enregistrement

La caméra Mevo Core de Logitech offre un format quasi cubique très compact avec des mensurations de 9 x 9 x 8,24 cm et un poids de 700 grammes sur la balance. Avec cette nouveauté, Logitech rentre dans le (petit) club(ici avec 8,3 mégapixels), comme les figures de proue Panasonic et OM System (Olympus). Cecapteur et la monture associée permettent également, et offrent davantage de possibilités à la caméra.Logitech a axé la conception de cette caméra pensée pour la vidéo sur la praticité avec, tout en lui offrantIl sera ainsi possible de gérer le zoom et la mise au point en sans fil depuis l'application dédiée disponible sur smartphones et tablettes, mais également de profiter de(dont un permettant l'utilisation en tant que webcam de luxe),. Enfin, la caméra dispose(avec la possibilité de la recharger via USB-C sans arrêter l'enregistrement).La Mevo Core permet de. Son petit format et la batterie intégrée permettront de. Pensée pour le streaming, la caméra dispose d'une stabilisation électronique et est compatible avec les technologies SRT, NDI et les principales plateformes.Petit point négatif qui va chagriner les amateurs,, au tarif de 999,99 dollars