Matter passe en 1.3 ! Voici les nouveaux appareils pris en charge (énergie, charge des VE) !

• Les chargeurs pour véhicules électriques :



Les fonctionnalités énergétiques de Matter 1.3 permettent également de créer de nouveaux dispositifs centrés sur l'énergie, dont le premier est l'équipement d'alimentation pour véhicules électriques. Cela permet aux fabricants d’équipements de recharge pour véhicules électriques de présenter un moyen convivial de contrôler comment et quand ils rechargent leurs véhicules. Il offre la possibilité de démarrer ou d'arrêter manuellement la recharge, d'ajuster la puissance ou de spécifier le nombre de kilomètres d'autonomie à ajouter avant une heure de départ définie, laissant la station de recharge optimiser automatiquement la recharge pour qu'elle se produise aux heures les moins chères.



• La gestion de l'énergie (consommation, puissance en temps réel) :



Pour aider les utilisateurs à comprendre et à gérer leur consommation d'énergie, à économiser de l'argent et à réduire leur empreinte carbone, Matter 1.3 introduit de nouvelles fonctionnalités de suivi énergétique. Cela permet à tout type d'appareil d'inclure la possibilité de rapporter des mesures réelles et estimées, y compris la puissance instantanée, la tension, le courant et autres, en temps réel, ainsi que sa consommation ou sa production d'énergie au fil du temps.



• Les sèches-linge :



Avec Matter 1.2 incluant la prise en charge des lave-linge, Matter 1.3 complète le jumelage avec l'ajout de la prise en charge des sèche-linge. Les utilisateurs peuvent définir le mode du sèche-linge et la température cible et, en fonction des réglementations de sécurité locales, démarrer et arrêter le sèche-linge à distance. Les notifications telles que « fin de cycle » et les alarmes sur les états d'erreur (comme spécifié par le fournisseur) sont prises en charge.



• Les tables de cuisson, fours et fours à micro-ondes :



Avec Matter 1.3, les tables de cuisson sont prises en charge, permettant un accès et un contrôle à distance (généralement des appareils à induction). Les éléments individuels de la table de cuisson permettent le contrôle et la mesure de la température (lorsque la régulation le permet).



Les utilisateurs peuvent contrôler le temps de cuisson, le niveau de puissance et le mode de fonctionnement et recevoir des notifications, telles que « fin de cycle » ou « aliments prêts » lorsque le micro-ondes termine son fonctionnement. Pour un micro-ondes installé dans une configuration « hors-gamme », la spécification prend également en charge le contrôle d'un ventilateur d'extraction et de l'éclairage typique dans de tels scénarios.



Les configurations incluant les appareils intégrés, autonomes ou faisant partie d'une cuisinière avec une table de cuisson associée sont incluses dans la mise à jour Matter 1.3. Chaque compartiment du four peut être contrôlé individuellement du point de vue du mode opérationnel (standard, cuisson par convection, rôtissage, vapeur, gril/gril, levée) et du réglage de la température avec des informations relatives à l'état du four (c'est-à-dire préchauffage ou refroidissement). Les notifications telles que le préchauffage et la température cible atteinte sont prises en charge.



• Les hottes aspirantes



Matter 1.3 prend en charge les tables de cuisson et les cuisinières en conjonction avec les hottes de table de cuisson. Il permet de contrôler à la fois les paramètres de l'éclairage et du ventilateur dans de tels appareils, ainsi que l'état/la fin de vie de tout matériau filtrant utilisé (par exemple, les filtres HEPA).



• Les détecteurs de fuites et de gel, capteurs de pluie, vannes et compteurs d'eau :



La prise en charge des détecteurs de fuites et de gel, des capteurs de pluie et des vannes d'eau contrôlables offre aux propriétaires une surveillance, une gestion et une protection améliorées de l'eau dans et autour de leur maison.