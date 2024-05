Un chauffage intelligent plus simple et compatible Matter avec la nouvelle gamme Tado X !

Tado X : une nouvelle gamme

• Le thermostat Intelligent X

• La tête Thermostatique Intelligente X

• La sonde de température sans fil X

• Le Bridge X, un routeur de bordure Thread

• L'optimiseur de pompe à chaleur X

Nous sommes très fiers de dévoiler notre dernière génération de produits qui constituent une nouvelle étape dans notre mission : simplifier la vie de millions de foyers européens en leur permettant de réduire leur consommation d'énergie et leurs factures sans compromettre leur confort.



Les innovations que nous avons créées dans nos produits tado° X donnent vie à la simplicité du chauffage intelligent. Dans le passé, les thermostats intelligents étaient largement adoptés par ceux qui se concentrent sur la technologie intelligente, mais tado° X rend ces appareils plus accessibles à un plus grand nombre de personnes et aura un impact plus important sur les factures et la transition vers l'énergie renouvelable.



Lorsque vous combinez ces nouveaux produits tado° X avec nos options logicielles primées Auto-Assist et Balance pour les pompes à chaleur et notre Smart Charging App pour les véhicules électriques, vous passez des meilleures options de chauffage intelligent sur le marché à la révolution de la gestion de l'énergie de votre maison d'une manière qui est bonne pour votre portefeuille tout en étant bonne pour la planète.

Compatible Matter et Thread

Thermostat Intelligent X



Le Thermostat Intelligent X peut remplacer les thermostats traditionnels pour contrôler une chaudière, une vanne de zone ou des pièces de chauffage par le sol. Dans ce dernier cas, il est le compagnon idéal de l'Optimiseur de pompe à chaleur X pour permettre un contrôle au niveau de la pièce dans les maisons équipées d'une pompe à chaleur afin d'améliorer l'efficacité. Le Thermostat Intelligent X est compatible avec deux types d'interfaces de chauffage : relais (marche/arrêt, mécanique) et Opentherm (numérique). Il peut être utilisé seul (avec un Routeur de bordure Thread) ou faire office de contrôleur de chaudière dans une installation comprenant plusieurs Têtes Thermostatiques Intelligentes X.



Tête Thermostatique Intelligente X



Avec son nouveau design innovant en forme de T, qui le rend plus compact, et son écran tactile haute résolution amélioré, le Tête Thermostatique Intelligente X permet de contrôler le chauffage dans chaque pièce de la maison. Il est plus facile à monter sur la plupart des radiateurs équipés d'une vanne thermostatique et est fourni avec six adaptateurs et un sélecteur pour faciliter l'installation. La Tête Thermostatique Intelligente X est également désormais équipé d'une batterie facilement détachable qui se recharge à l'aide d'un câble USB-C, ce qui permet d'éviter les tracas et les dépenses liés au changement de piles et signifie également que le boîtier principal n'a pas besoin d'être déconnecté du radiateur. La Tête Thermostatique Intelligente X est également dotée d'une sécurité enfant.



Sonde de température sans fil X



Reflétant la conception du Thermostat Intelligent X, la Sonde de température sans fil X peut être placée n'importe où dans une pièce pour fournir une lecture de la température à partir de cet endroit afin de régler le comportement du chauffage. Elle peut également être utilisée pour le contrôle central de plusieurs Têtes Thermostatiques Intelligentes X dans une même pièce (ce qui est particulièrement utile si les radiateurs sont situés dans des endroits peu pratiques) et avec l'Optimiseur de pompe à chaleur X.



Il fera partie de la configuration de la Tête Thermostatique Intelligente X en combinaison avec le Récepteur sans fil X lorsque ce dispositif sera commercialisé en septembre.



Optimiseur de pompe à chaleur X



Optimiseur de pompe à chaleur X excelle en travaillant avec le contrôleur principal de la pompe à chaleur pour permettre aux clients de définir simplement une programmation intelligente pour le chauffage et l'eau chaude, ainsi que d'ajuster manuellement les températures dans l'application tado°.



Avec l'ajout de Têtes Thermostatiques Intelligentes X, il permet le contrôle individuel du chauffage par pièce dans les maisons équipées de pompes à chaleur - ce qui est unique à tado°.



Utilisé en conjonction avec le service de transfert de charge Balance pour pompes à chaleur tado° et les tarifs d'énergie en fonction de l'heure de consommation (y compris tado° Energie en Allemagne et en Autriche), l’Optimiseur de pompe à chaleur X peut déplacer les heures de fonctionnement de la pompe à chaleur vers des périodes où les prix de l'électricité sont plus bas chaque jour. Il s'applique au chauffage des locaux et à la production d'eau chaude des sanitaires.



L’Optimiseur de pompe à chaleur X est compatible avec les principaux fabricants du marché européen : Atlantic, Vaillant, Saunier Duval et Fujitsu. Le développement pour d'autres marques se poursuivra après le lancement.



Il peut également fonctionner comme un Routeur de bordure Thread pour communiquer avec les autres produits tado° X et les appareils Matter de tiers dans la maison d'un client.

Pas compatible avec la gamme précédente

Dans un contexte où les économies d'énergie sont primordiales, par conscience écologique mais également pour alléger les factures,Avec sa nouvelle gamme tado° X, la firme allemande fondée à Munich en 2011 s'appuie sur Matter et Thread ainsi que sur des produits encore plus simples à installer et utiliser afin d'améliorer son offre et de séduire davantage de clients, y compris ceux qui ne sont pas férus de technologie.Selon Christian Deilmann, directeur général et cofondateur de tado° :. Cela permet ainsi d'installer la sonde de température et les têtes thermostatiques et de les contrôler via Thread et le Bridge X, mais également, ce qui pourra s'avérer utile pour la gestion de grandes surfaces. La compatibilité Matter permet quant à elle au système de fonctionner avec Maison, Google Home et Alexa.Les nouvelles têtes thermostatiques X sont fournies avec six adaptateurs et un système permettant de simplifier l'installation en fonction de vos radiateurs. Elles disposent également. Le thermostat connecté à installer sur votre chaudière est dans un premier temps décliné en version filaire, et le modèle sans fil sera proposé en septembre prochain.L'optimiseur de pompe à chaleur Xafin de contrôler la température des pièces et des zones au mieux, le tout dans le but de réaliser des économies et de mieux maitriser le chauffage. Selon le constructeur :Attention toutefois, le constructeur étant reparti d'une feuille vierge,. Le kit de démarrage comprenant un thermostat filaire, deux têtes thermostatiques, le bridge X et un an d'abonnement au service Auto-Assist est proposé au tarif de 349,99 euros.