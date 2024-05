Le nouveau Hub M3 d'Aqara, compatible Matter, Thread et PoE, est disponible (+code promo) !

Nouveau Hub M3 Aqara

Un hub plus polyvalent, mais un tarif en nette hausse

HUBM3EU5

Aqara lance aujourd'hui le nouveau Hub M3, véritable centre de contrôle de l'écosystème Aqara., de hub Zigbee 3.0, et de contrôleur infrarouge à 360°. Le Hub M3 embarque également un haut-parleur intégré pour les indications vocales et la sirène à 95dB, du Wi-Fi Dual Band (2,4 et 5 GHz), et offre pour la première fois(pour Power over Ethernet) permettant d'alimenter l'appareil via un câble RJ45 (et un routeur ou un switch compatible).Le constructeur annonce que la fonction contrôleur Matter pour les appareils tiers sera déployée au fur et à mesure et que certains produits pourraient ne pas être pris en charge au lancement. Aqara ajoute que le Hub M3 apportera(attention, cette mise à jour n'est pas encore disponible).Ces nouvelles fonctionnalités ont toutefois un prix puisque le Hub M3, contre 59,99 euros pour le Hub M2.