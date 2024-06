Amazon brade le détecteur de fumée Netatmo compatible HomeKit à -33% !

Le détecteur de fumée connecté Netatmo à -33%

Compatible HomeKit et autonomie de 10 ans

Apple a déployé la fonctionnalité permettant aux HomePod Gen1 et Gen2 et HomePod mini de reconnaitre l'alarme des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone . Si vous n'êtes pas équipé d'une enceinte signée Apple mais que, vous pouvez opter pour un modèle compatible HomeKit, comme ce détecteur de fumée du spécialiste Netatmo.Le détecteur de fumée intelligent de Netatmo intègre, indiquant la localisation de la fumée et offrant la possibilité de couper l'alarme depuis l'application. Ce modèle est certifié NF, EN14604 et NSA-FR, dispose d'une batterie intégrée offrant une autonomie de 10 ans (il est conseillé de remplacer les détecteurs après cette période), et propose la fonction Auto-Test alertant l'utilisateur en cas de souci avec la batterie, le détecteur ou la connexion Wi-Fi.