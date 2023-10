Matter passe en 1.2 ! Voici les nouveaux appareils pris en charge

Matter 1.2 prend en charge de nouveaux appareils

Neuf nouvelles catégories

La nouvelle norme de la Connectivity Standard Alliance, dont font partie de grands noms comme Apple, Google, Amazon, la Zigbee Alliance, et plusieurs centaines d'acteur du marché, évolue à nouveau.(pour Internet of Things)Après une version 1.0 compatible uniquement avec l, puis une version 1.1 comprenant seulement une série de correctifs pour certains bugs ainsi que des améliorations pour les développeurs, la version 1.2 propose enfin d'intégrer de nouveaux appareils à la norme.Au menu de cette nouvelle mouture,. Si certains appareils étaient attendus par les amateurs de domotiques s'appuyant sur Matter, d'autres sont plus anecdotiques car proposant moins de fonctions connectées. Bien entendu, cela dépendra de vos périphériques, les plus récents ayant bien évolué sur ce point, et de la complexité de votre installation.Evidemment,, comme les caméras de sécurité qui se sont bien démocratisées. Quoi qu'il en soit, Matter évolue dans le bon sens en accueillant davantage de catégories d'appareils connectés (nous devrions voir arriver de nouveaux modèles portant le macaron Matter dans les semaines et mois à venir) et nul doute que les caméras feront partie d'une prochaine fournée.La Connectivity Standard Alliance ajoute que, comme la prise en charge des serrures connectées au format européen, ou encore la possibilité d'afficher la couleur et la finition d'un appareil au sein des icônes des applications. Ce dernier point permettra de simplifier la vie des utilisateurs disposant de plusieurs appareils et de les reconnaître au premier coup d'œil.