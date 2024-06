Le dernier robot nettoyeur de piscine sans fil Scuba S1 d'Aiper en promo (-100€)

Aiper Scuba S1

brushless

Le Scuba S1 a été conçu pour(soit une surface 45% plus importante que sur le Scuba E1),Il suffira de choisir parmi les 4 modes proposés, puis de laisser faire le robot en le déposant dans la piscine. En sus des modes Fonds, Parois et Automatique (lavage des parois et du fond), le mode Eco vous permettra de laisser votre robot dans la piscine pour un nettoyage de 45 minutes toutes les 48 heures pendant une semaine.Ce nouveau modèle dispose de, et de meilleures capacités de franchissement pour les éventuels obstacles, comme une bonde de fond un peu volumineuse. Le système de navigation WavePath 2.0 met à profit des capteurs d’accélération et d’inertie associés à un algorithme avancé afin d'être certain de traiter toute la surface de la piscine.Le Scuba S1 propose, le tout avec un moteurefficace, économe en énergie et très résistant grâce à l'absence de pièces en frottement.Le robot dispose d'suffisante pour traiter la plupart des piscines sur une seule charge (il faut environ 4 heures pour faire le plein). Enfin, le poids contenu de 7,6kg permet de le sortir aisément de l'eau une fois sa tâche accomplie.